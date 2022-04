Gazidis può lasciare il Milan: ha un bonus sulla cessione del club. Le ultime sul futuro dell’ad rossonero

Come riportato dal Corriere dello Sport qualora Elliott dovesse restare come socio di minoranza al Milan, a quel punto sarebbe scontato il rinnovo di Maldini e Massara anche col passaggio a Investcorp. Discorso a parte per Gazidis.

Nel contratto dell’ad con Elliott ci sarebbe un bonus legato al margine che il fondo americano ricaverebbe dalla cessione del Milan.