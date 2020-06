Gazidis, ma è proprio necessario cedere Bonaventura?

Jack Bonaventura è uno dei giocatori di maggior qualità della rosa milanista. Uno dei senatori, nonché uno dei più professionali

Jack Bonaventura è uno dei giocatori di maggior qualità della rosa milanista. Uno dei senatori, nonché uno dei più professionali. Basti pensare alle sue prestazioni nonostante sia chiaro da mesi l’addio al club. Viene da domandarsi come mai la società (leggi Elliott e l’esecutore Ivan Gazidis) non si sia impegnata nel rinnovo contrattuale del giocatore. Jack non sembra proprio il calciatore desideroso di lasciare i rossoneri o con un accordo già pronto con un altro club. Forse la politica dei giovani e del risparmio degli stipendi portata avanti dalla proprietà non tiene proprio conto del valore tecnico della rosa. E ciò si potrebbe ripetere anche con Zlatan Ibrahimovic.