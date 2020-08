Gazidis: «Lavoriamo per il nuovo stadio. Fatti concreti passi avanti»

Ivan Gazidis ha parlato in conferenza stampa delle strategie future del Milan, ecco le parole dell’ad oggi a Milanello

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Maldini e Massara, Ivan Gazidis ha parlato della strategia del Milan sul calciomercato e sulla questione stadio:

«Abbiamo una squadra giovane. Il nostro obiettivo è agire e lavorare in continuità generando un ambiente giusto che possa proseguire questo percorso di crescita. Con Paolo e Ricky abbiamo in ballo una grande sfida restando allo stesso tempo all’interno di un contesto finanziariamente sostenibile e sana. Il nuovo stadio è una componente fondamentale nel nostro percorso, stiamo lavorando continuamente per centrare questo obiettivo».

CRESCITA DEL MARCHIO – «Vorrei fornire una visione ampia per quanto riguarda le attività del club che hanno comunque al proprio centro la squadra. Abbiamo registrato dei concreti passi avanti sia sul fronte stadio che su quello commerciale. Stiamo puntando su giovani di talento perché il club ha le strutture adeguate per la crescita tecnica dei talenti. Dobbiamo stare molto attenti a fare le cose giuste che ci hanno permesso di concludere la scorsa stagione così bene. Lo scorso mercato è un esempio: abbiamo fatto acquisti di un determinato standard che, crescendo in corso d’opera, ci ha permesso di migliorare la squadra. Non abbiamo degli obiettivi specifici per quanto riguarda la prossima stagione, vogliamo continuare questo percorso di crescita complessivo».