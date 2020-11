Gazidis: «Donnarumma e Romagnoli due esempi di giovani leader»

Gazidis prende come esempio la maturità di Romagnoli e Donnarumma, due leader per il Milan nonostante l’età

Intervenuto su DAZN, Ivan Gazidis ha parlato anche della crescita caratteriale dei giovani presenti in rosa citando, come esempio, Romagnoli e Donnarumma:

«I successi di un club non vengono costruiti solo con giovani calciatori, servono anche elementi di esperienza sia in campo ma anche nel management. Nei nostri elementi più giovani riconosciamo il talento e l’attitudine a giocare un calcio moderno ma non bisogna sottovalutare la loro leadership e la loro esperienza come ad esempio Romagnoli e Donnarumma».