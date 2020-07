Gattuso: «Emozionante rincontrare il Milan, però quel rigore…»

Ieri sera al San Paolo nella sfida tra Napoli-Milan Gattuso ha potuto riabbracciare il suo Milan, ma non gli è andato giù il rigore

Ecco le parole di Gattuso di microfoni di SkySport al termine del match pareggiato 2-2 dal suo Napoli confronti la sua ex squadra, ovvero il Milan.

«Non fatemi domande sul rigore, parliamo della partita e giudicate voi. Rigori in generale? Per giocare a calcio le mani servono. Se un calciatore sta sempre con le mani dietro la schiena è un altro sport. Bisogna rivedere questa regola, chi ha giocato a calcio lo sa. E’ un discorso che si fa due-tre volte all’anno, ma non è cambiato nulla. Parliamo della partita, non voglio fare polemica. Mi devo arrabbiare perché quando creiamo sette-otto palle gol, poi bisogna buttarle dentro. E’ la prima volta che ho incontrato una squadra che mi ha fatto crescere, diventare uomo, vincere tanto. Ho provato grandi emozioni»