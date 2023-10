Gastadello su Tonali: «Sono molto dispiaciuto. Questi ragazzi vanno aiutati». Le parole del tecnico del Brescia in conferenza stampa

Daniele Gastadello ha parlato in conferenza stampa del caso scommesse che ha coinvolto l’ex Milan Sandro Tonali. Ecco le parole del tecnico del Brescia:

«Non l’ho sentito, ma sono molto dispiaciuto per lui. Si tratta di vicende personali e delicate, che non mi va di commentare. Sarà la giustizia a trarre le proprie conclusioni. Quello che mi sento di dire è che questi ragazzi vanno aiutati, soprattutto da chi gli sta vicino e gli vuole bene. Finché sono al centro sportivo possiamo ‘vigilare’ noi, ma poi ognuno ha la sua vita, e ritengo in questo senso che il ruolo della famiglia sia fondamentale per evitare che prendano cattive strade»