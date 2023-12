Gasperini fa il punto verso il Milan: «Toloi e Palomino non recuperano, su Kolasinac e Djimsiti». Le parole del tecnico nerazzurro

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino. Ecco le parole in vista anche del prossimo match contro il Milan.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Difficile analizzare cosa ha funzionato, sicuramente il comportamento di alcuni giocatori. Purtroppo non tutta la squadra ha giocato da Atalanta. L’unico modo per ripartire tutti insieme».

TORINO – «E’ sempre una squadra determinata. Avevamo gli spazi anche per poterla giocare ad armi pari, sicuramente mi aspettavo molto di più dai miei».

ZAPATA – «Lui teneva molto a questa gara. Sono state fatte delle scelte: abbiamo fuori Scamacca e Touré. Duvan è stato un giocatore importante sia per noi che per loro».

BUONGIORNO – «Lui sta facendo grandi prestazioni tra Torino e Nazionale e sappiamo il suo potenziale. Piuttosto mi preoccupo per noi, che stiamo perdendo due giocatori a partita: è successo con Kolasinac e Djimsiti, poi Scamacca. Chiaro che questo ci mette in difficoltà, e soprattutto bisogna fare di più: serve concentrazione al di là che tu possa andare a perdere le partite. Abbiamo bisogno di una squadra che deve recuperare dal punto di vista della mentalità».

INFORTUNI – «Toloi e Palomino non recupereranno per sabato. Kolasinac invece si e Djimsiti vediamo domani».