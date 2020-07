Gasperini: «Risultato che ci sta, ma non abbiamo corso pericoli»

Il tecnico in seconda dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky il match disputato questa sera contro il Milan

Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta e sostituto oggi di Gasperini in panchina, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria dei bergamaschi a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole:

Sulla gara – «Risultato che ci sta, potevamo anche vincerla ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite, ma c’era anche un po’ di stanchezza. La squadra è stata brava perché siamo andati sotto con questo calcio piazzato. Tre rigori sbagliati a San Siro? Peccato perché erano tutti importanti, ma ne abbiamo segnati anche tanti. In questo caso è stato bravo anche Donnarumma che ha fatto un po’ paura a Malijnovski chiudendo bene la porta»

Su – «La qualità della nostra difesa si è alzata moltissimo rispetto alle prime partite del lockdown. Oggi contro l’attacco del Milan non era facile, ma non abbiamo corso molti pericoli. Questa è la base per reggere forte l’urto contro una squadra come il Psg. Ci siamo andati vicino, ma non sono deluso del risultato odierno».