Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha parlato della sfida in programma domenica tra Atalanta e Milan: «Le polemiche sulla Juve che tira indietro la gamba e l’Atalanta che deve battere il Milan? Sono stupidate, noi siamo responsabili del nostro destino così come Milan e Juventus. Sono state giocate 37 partite e siamo arrivati a questo punto. In entrambe le gare faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono illazioni di poco conto»