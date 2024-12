Gasperini non sarà in panchina in Atalanta Milan: il suo vice Gritti segnò un gol clamoroso ai rossoneri. Il retroscena sul “talismano”

Gasperini non sarà in panchina in Atalanta Milan per squalifica. Al suo posto ci sarà il vice Gritti, considerato il “talismano” perché con lui la Dea molto spesso ha vinto.

Come ricordato da Nebuloni a Sky Sport, tra l’altro, Gritti ha proprio contro il Milan il suo ricordo più bello da attaccante in campo. Nel 1987, infatti, quando indossava la maglia del Brescia segnò un gol clamoroso in rovesciata ai rossoneri.