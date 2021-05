Gara speciale per Simon Kjaer che contro il Cagliari potrebbe festeggiare la qualificazione in Champions League

Gara speciale per Simon Kjaer che contro il Cagliari potrebbe festeggiare la qualificazione in Champions League. Il difensore danese ha segnato l’ultimo gol in Serie A proprio contro i sardi nel lontano 2009.

A 12 anni di distanza, potrebbe esserci ancora una gara da ricordare contro i rossoblu.