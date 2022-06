Ganz: «Pioli merita i successi che sta avendo». Le dichiarazioni del tecnico del Milan femminile

Maurizio Ganz, tecnico del Milan femminile, ha parlato a Sky Sport.

NAZIONALE – «Ha bisogno di spinta, di essere tifata. Abbiamo un girone di ferro, però ci giocheremo gran parte delle possibilità di passare il turno. Milan? Abbiamo tre giocatrici che hanno fatto un ottimo girone di ritorno, hanno molta energia e molta voglia, ma non ci saranno solo loro e c’è un gruppo di 23 che vuole dare battaglia. Europei? Il girone non sarà facile, la prima sarà l’esordio con la Francia. Potrà aiutare, poi ci sarà campionato e poi mondiale. Il calcio italiano sta crescendo, ma c’è ancora tanto Gap e speriamo di far crescere le ragazze nei settori giovanili».

SCUDETTO COME QUELLO DEL 88/89 – «Sono entrambi campionati di sofferenza, rincorsa e non da favoriti. Questo Milan non ha sempre rincorso, ma ha sempre avuto voglia di dimostrare. Ha avuto un grande gruppo e voglia di competere e indossare la maglia del Milan 24/7. Stefano ha fatto un grande lavoro in questi tre anni, come gli avevo detto. E’ arrivato in un momento difficile, ha lavorato sulla testa, sulle gambe e sul gruppo. E’ la vittoria di un gruppo. Stefano ha il massimo merito di questo scudetto».

RAPPORTO PIOLI – «Mi ha allenato Stefano, ci siamo anche presi e abbiamo discusso. Ma credo stia meritando i successi che sta avendo».

IBRAHIMOVIC – «Speriamo di vederlo in campo, lui sa come sta e fino a quando starà bene giocherà. E’ stato importante all’interno dello spogliato, ma se non dovesse continuare magari rimarrà in società, chissà».