Ganz: «Milan Femminile? Ecco perché ho accettato»

Le parole di Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, intervistato dal Corriere dello Sport.

LA SCELTA – «Per me è stata una sfida. Il Milan mi ha dato tanto, dire di sì era anche una restituzione. Le donne hanno fatto tanta strada, e migliorano sempre di più perché sanno di non poter sbagliare. Io spero di regalare un trofeo al Milan, ma allo stesso tempo di far crescere il movimento. Sono a disposizione di un calcio che mi è entrato dentro»