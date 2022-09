Ganz a Milan Tv: «Una partita impari per i tanti infortuni»

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Roma Milan Femminile. Le parole dell’allenatore

«Una partita impari, avevamo troppe infortunate, anche quelle che avevamo in campo non stavano benissimo. Problemi li abbiamo avuti anche sotto l’aspetto del gioco, la prestazione non è stata buona, la Roma ha vinto meritatamente. Una partenza difficile adesso affronteremo il Sassuolo, testa bassa, lavoriamo e cercheremo di risalire la china cercando di portare a casa tre punti già da domenica contro il Sassuolo»