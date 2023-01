Ganz a Milan Tv: «È stata una partita perfetta»

Maurizio Ganz ha parlato nel post di Lazio Milan femminile ai microfoni del canale ufficiale rossonero, ecco le sue parole

«È stata una partita perfetta, potevamo fare più gol, ne abbiamo segnati però 7 con sette marcatrici diverse. Mancavano giocatrici importanti. Quelle che hanno giocato oggi e quelle che sono subentrate hanno dato segnali positivi e questo per il gruppo è tanta roba. Abbiamo creato tantissime palle gol, non abbiamo mai rischiato in difesa. È stata una grande prestazione, il modo giusto in vista del match di domenica in campionato contro il Parma. Grande voglia, determinazione e unione, tante rincorse e voglia di occupare l’area avversaria per fare gol. Tanti passaggi e cross giusti. Questa è la strada per poter guardare avanti»