Ganz su derby: «Avremo due o tre giorni per prepararlo»

(dal nostro inviato al Vismara Daniele Grassini) – Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al termine di Milan femminileSampdoria, le parole dell’allenatore:

«Mi dispiace per Milan e Inter perchè entrambe non prepareremo il derby nella settimana giusta, c’è la Nazionale, quindi avremo due o tre giorni per prepararlo, sono molto curioso. Arriviamo da tre vittorie consecutive, speriamo di recuperare Guagni, sicuramente recupereremo Soffia. Siamo usciti da un periodo difficile, ora avanti tutta»