Galtier Milan ipotesi concreta: il francese sfida altri due candidati

Galtier Milan ipotesi concreta per la panchina del futuro: il francese dell’Al-Duhail sfida altri due candidati

La Gazzetta dello Sport non sembra avere particolare dubbi: nella lista stilata dai dirigenti rossoneri per quanto riguarda i possibili sostituti di Stefano Pioli rientra anche il nome di Christophe Galtier.

Il tecnico francese, oggi in forza in Qatar con il suo Al-Duhail, è e resta un’ipotesi concreta per la panchina del futuro. L’allenatore ha lanciato la sfida a distanza ad altri due tecnici: Gallardo e Lopetegui, entrambi nel mirino dei rossoneri.