Gallinari: «Ibra è un numero 1. Maldini il mio preferito di sempre»

Il noto cestista e tifoso rossonero Danilo Gallinari ha parlato di Milan e dei suoi giocatori preferiti di sempre del Diavolo

Danilo Gallinari, noto cestista NBA e appassionato tifoso rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rossonera. Queste le sue parole:

Su Ibra – «Ibrahimovic è un numero 1. Sono un suo fan anche perché l’ultimo Scudetto l’abbiamo vinto insieme a lui. Credo che dal suo ritorno al Milan le cose siano cambiate: ha portato la leadership che serviva»

Sul come è diventato milanista – «Mio papà e mio fratello sono interisti e ciò ci ha portato a vivere qualche momento di tensione in famiglia. Gli ultimi derby li abbiamo visti sempre insieme tutti e 3 e li abbiamo sempre persi»

Sulle partite indimenticabili – «Difficile ma ci provo. La prima che mi viene in mente è “La partita perfetta”, il 3-0 contro il Manchester! Ho ancora in mente il suono costante della Curva che ha cantato a squarciagola per tutta la partita, io ero in tribuna rossa. A completare il podio direi le 2 finali di Champions League vinte più recenti»

Sul milanista preferito – «Paolo, il capitano! Poi anche Kakà che ho conosciuto e incontrato in America. Ad ogni modo Maldini resta il mio preferito»

Su Boban – «Ho vissuto la cosa da semplice spettatore e dunque è difficile avere un’opinione precisa. Dico solo che è sempre bello vedere persone come Boban e Maldini che dopo esser stati grandi calciatori diventano grandi manager. Per Boban mi è dispiaciuto ma vorrei che Maldini potesse continuare in quest’avventura».