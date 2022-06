Galliani strizza l'occhio ad Ibra: «Ora del Milan, poi vedremo...»

Adriano Galliani, AD del Monza, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic: le sue parole sul futuro dello svedese

Intervistato dal QS, Adriano Galliani ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic:

«Ora deve guarire e stare bene. In linea di massima è un giocatore del Milan. Sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo. Berlusconi in Milan-Monza? Avrà il cuore diviso in due ma certamente tiferà Monza».