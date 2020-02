Galliani: «Non esageriamo, il rigore di ieri non è paragonabile al Muntari»

In un evento sociale a Desio, nei pressi di Monza ha detto la sua Adriano Galliani in merito al rigore di ieri dato alla Juventus

Oggi in un evento sociale nei pressi di Monza, ha parlato Adriano Galliani che è intervenuto in merito al calcio di rigore che ieri è stato assegnato alla Juventus contro il Milan, rigore che ha suscitato scalpore dopo i fatti accaduti contro la Fiorentina e le parole di Commisso. Chi ha posto la domanda ha paragonato il rigore di eri al famoso gol di Muntari non dato al Milan anni fa. Ecco le sue parole:

«Stiamo parlando di sociale. Quello che ho detto e pensato ieri sera lasciamo stare. Il mio cuore è a metà fra Monza e Milan. Non posso dimenticare il mio passato. Come il gol di Muntari? Non esageriamo… . Quello è un qualcosa che va al di là del bene e del male»