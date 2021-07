Galliani: «Il Milan giocò meglio ad Istanbul che ad Atene. E’ il calcio»

Intervenuto in conferenza stampa, Adriano Galliani, ad del Monza, ha così parlato anche del proprio passato al Milan

«Quali errori sono stati fatti nel calcio? Non sono stati fatti errori. Florentino Perez mi dice sempre ‘questo è il calcio’. Abbiamo fatto un campionato per andare su, la partita in cui ci sono stati errori è stata quella di Cittadella. Alla 38esima giornata potevamo ancora andare su, io ho le mie teorie. Ricordando il Milan con Liverpool ha giocato meglio a Istanbul che ad Atene».