Galliani: «Ibrahimovic al Milan? Gli ho scritto ma…»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, è tornato a parlare delle voci che vedrebbero Ibrahimovic in rossonero

Intervistato da Radio Binario Sport, Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ora al Monza , è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic e del suo potenziale ritorno in rossonero. Ecco le sue parole:

«Ibra non risponde più al telefono. Se andrà al Milan? Questo non lo so, lo sto provando a chiamare perché gli volevo chiedere del Milan, ma non ho ricevuto risposta».