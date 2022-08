Galliani: «I miei rapporti con Berlusconi sono gli stessi dai tempi del Milan»

Adriano Galliani, AD del Monza ed ex Milan, ha parlato dei rapporti con Silvio Berlusconi: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani ha parlato così dei suoi rapporti con Silvio Berlusconi:

«I rapporti con Berlusconi sono gli stessi che c’erano ai tempi del Milan, non sono cambiati. È il calcio ad essersi trasformato. I diritti TV hanno stravolto le gerarchie: in Italia vengono venduti per 1,2 miliardi, in Inghilterra per 4. In particolare all’estero noi vendiamo i diritti per 200 milioni, la Premier per 2 miliardi. Senza contare che gli altri hanno costruito stadi nuovi e noi siamo rimasti indietro. Faccio un esempio: se andrà bene, il Monza fatturerà 50 milioni di euro. Una neo-promossa inglese 250 milioni di sterline».