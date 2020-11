Galliani: «Finale di Istanbul? Dimenticata grazie ad Atene»

Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista, toccando non solo il tematema Muntari, ma anche la finale persa contro il Liverpool…

Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Libero, ecco le sue parole su Istanbul:

«Partita incredibile, che abbiamo dominato tranne per i sei minuti in cui ci hanno fatto tre gol, i quali peraltro sarebbero stati inutili se l’arbitro non avesse annullato, per un fuorigioco inesistente, una rete di Sheva, al quale poi il portiere inglese ha parato con la testa una bomba da due metri. Però è una partita secca, può capitare. Istanbul è solo il secondo grande rimpianto, anche perché ci siamo rifatti due anni dopo, quando meritava il Liverpool ma abbiamo vinto noi con un gol di schiena di Inzaghi».