Galliani: «Il gol annullato a Muntari avrebbe cambiato la storia del Milan»

Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista, toccando diversi temi importanti del passato, su tutti il gol di Sulley Muntari

Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Libero, ecco le sue parole:

Sul più grande rimpianto: «Il gol, regolarissimo, annullato a Muntari in Milan-Juve del febbraio 2012. Avremmo vinto il secondo scudetto consecutivo con Allegri e sarebbe cambiata la storia. Nel calcio ci sono episodi che possono cambiare la storia di un club per due o tre anni. Se quel pomeriggio dell’ottobre ’88 a Belgrado non fosse scesa la nebbia, non avremmo vinto la prima Coppa dei Campioni di Berlusconi e non sarebbe partita la nostra leggenda».

Sul gol di Muntari: «Avremmo vinto lo scudetto, non avremmo ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva, due campioni che, a distanza di nove anni, ancora giocano ai massimi livelli. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan; soprattutto se mi avessero lasciato concludere l’acquisto di Tevez. Se fosse andata come dico io magari non avremmo venduto e forse oggi saremmo ancora lì. Invece Carlito l’ha preso la Juve, che con lui ha vinto tre scudetti di fila»

Sul passato e presente (Monza e Milan): «l Milan è nel mio cuore in una maniera pazzesca. Ma le confesso questo: quando iniziai a la- vorare con Berlusconi, il primo novembre 1979, nelle tv e non nel calcio, gli diedi la mia disponibilità giorno e notte, ma gli posi una condizione: poter seguire il Monza, di cui vicepresidente. Lui mi guardò come se fossi pazzo e acconsentì. Esulto nello stesso modo quando segna il Milan e quando lo fa il Monza, da sempre».

Sulla finale di Istanbul: «Partita incredibile, che abbiamo dominato tranne per i sei minuti in cui ci hanno fatto tre gol, i quali peraltro sarebbero stati inutili se l’arbitro non avesse annullato, per un fuorigioco inesistente, una rete di Sheva, al quale poi il portiere inglese ha parato con la testa una bomba da due metri. Però è una partita secca, può capitare. Istanbul è solo il secondo grande rimpianto, anche perché ci siamo rifatti due anni dopo, quando meritava il Liverpool ma abbiamo vinto noi con un gol di schiena di Inzaghi».