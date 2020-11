MN24 – Ambrosini racconta il suo rapporto con Berlusconi e Galliani

Abbiamo intervistato l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini, che ci ha parlato anche del rapporto con Berlusconi e Galliani

La redazione di Milan News 24 è entrata in contatto per un’intervista esclusiva con Massimo Ambrosini. L’ex centrocampista rossonero ci ha parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con Berlusconi e Galliani:

«Il rapporto era buono con entrambi. Berlusconi, per tutto il mio periodo, era una figura che a tratti si è vista con continuità. Il nostro rapporto era con Galliani. Non ho molto da rimproverare alla società, perché mi rendo conto che quando sono andato via non era facile né il momento storico del Milan, e né la scelta. Col tempo, l’elaborazione della delusione, è stata abbondantemente superata. Ma è per questo che dico che a volte mi dispiace quando vengo frainteso. Quando si parla di Milan, io ho solo sentimenti di gratitudine e di stima».