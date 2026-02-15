Connect with us

Galliani, il ritorno al Milan si avvicina? Cena con Allegri in occasione di Inter Juve

Published

1 ora ago

on

By

Galliani

Galliani, la suggestione del ritorno al Milan prende forma? Ieri sera cena dello storico AD con Massimiliano Allegri

Nel calcio, come nella vita, certi legami restano indissolubili nonostante il passare degli anni e i diversi percorsi professionali. Ieri sera, nel cuore di Milano, si è consumato un incontro che ha fatto battere il cuore ai nostalgici del grande Milan: Massimiliano Allegri e Adriano Galliani sono stati avvistati insieme a cena nello storico ristorante “Al Kaimano”.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Galliani: una serata tra amici e rivali

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’incontro non è stato solo un’occasione per ricordare i fasti del passato, ma anche per analizzare il presente rovente della Serie A:

  • Il Menù del Sabato: I due grandi protagonisti dell’ultimo scudetto dell’era Berlusconi hanno trascorso l’intera serata insieme, condividendo non solo la tavola ma anche la visione in TV del big match tra Inter e Juventus.
  • Sguardi Incrociati: Mentre sullo schermo si consumava la rissa nel tunnel e il gol decisivo di Zielinski, Allegri e Galliani hanno osservato da vicino le mosse delle dirette concorrenti del Milan. Un faccia a faccia che testimonia come il rapporto di stima e amicizia tra il tecnico livornese e lo storico dirigente del Monza sia rimasto intatto.
  • Suggestioni di Mercato? Sebbene si sia trattato ufficialmente di una cena privata, è inevitabile che i due abbiano scambiato pareri sulla corsa scudetto del Milan e, chissà, magari su qualche profilo futuribile.

L’eredità di un legame vincente

Vedere Allegri e Galliani di nuovo allo stesso tavolo evoca ricordi di trionfi indimenticabili. Per Max, ritrovare il suo antico mentore proprio nel momento clou della stagione può rappresentare una spinta motivazionale ulteriore per riportare il Milan sul tetto d’Italia, seguendo i consigli di chi la storia rossonera l’ha scritta per oltre trent’anni.

