Galli allo scoperto: «Mi piace molto Zirkzee, lo vorrei vedere al Milan»

L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, si esprime così riguardo a Joshua Zirkzee, sperando in un suo approdo in rossonero

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Galli ha detto la sua sull’attacco attuale del Milan e sui possibili colpi per giugno, soffermandosi su Joshua Zirkzee del Bologna.

L’ATTACCO DEL MILAN – «Il Milan attuale ha due attaccanti diversi ma con qualità evidenti. Anzi, per me Giroud e Jovic potrebbero anche giocare spesso insieme. Vedo meglio Giroud in area, mentre Jovic può stare qualche metro più indietro e lavorare in maniera differente. Non per caso a Bergamo, quando sono rimasti in campo insieme, il Milan è stato pericoloso. Il segreto è che, anche se Giroud non è più un ragazzo, anche se Jovic non è quello dell’Eintracht, entrambi vedono la porta. E questo nelle grandi squadre fa spesso la differenza».

LE MOSSE PER GIUGNO – «A giugno, ovviamente, mi aspetto che arrivi un altro numero 9 e il Milan scelga un titolare differente per il suo attacco. Un giocatore pronto. Per come vedo io il calcio, credo serva un calciatore che sa giocare con la squadra e muoversi negli spazi stretti, oltre che fare gol. Per l’evoluzione del calcio, saper giocare a calcio può contare più del numero dei gol segnati. Un giocatore con quelle caratteristiche che mi piace molto è Zirkzee: mi piacerebbe vederlo da luglio con la maglia del Milan. Sicuramente, poi, riporterei a Milanello Lorenzo Colombo, che ha 22 anni ma al Milan è cresciuto. Credo abbia le qualità per poter far parte del gruppo di attaccanti del Milan per la prossima stagione. Poi, nel caso, starà a lui dimostrare di poter reggere una concorrenza di livello così alto».