Galli RICORDA i primi tempi al Milan di Dida: «Si faceva scappare la palla dalle mani, poi per due o tre anni è stato il più forte al mondo». Le parole dell’ex calciatore

Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Sportweek di David De Gea, parlando anche dei primi tempi al Milan di Dida. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «De Gea arriva tardi in Italia: fosse stato preso a 24-25 anni, e non a 33, per lui sarebbe stato diverso. Quando i portieri sbarcano da noi che sono ancora giovani migliorano, si completano. Szczesny arrivò alla Roma che faceva ridere, ed è diventato quello che tutti conosciamo; Alisson lo stesso: dopo il lavoro fatto alla Roma lo ha preso il Liverpool.

E vogliamo parlare di Dida? Nei primi tempi al Milan si faceva scappare la palla dalle mani, poi per due o tre anni è stato il più forte al mondo, più ancora di Buffon. Il fatto è che, per i portieri, la scuola italiana è la migliore al mondo: purtroppo li facciamo diventare fortissimi e poi se li godono all’estero, perché non abbiamo la forza economica per trattenerli. Ecco perché è un peccato che De Gea non sia arrivato da noi prima: non so adesso quanto potrà crescere ancora».