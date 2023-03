Galderisi: «De Ketelaere? Deve sbloccarsi»

È intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi. Le sue parole su De Ketelaere

« ​​​Lo stiamo aspettando. Ha bisogno di fiducia, autostima, ci vuole un gol, qualcosa che gli dia fiducia. Ci sono passaggi in un percorso dove fai fatica in tutto. Non è la partita migliore per lui per farlo, ma deve cercare di sbloccarsi, deve venire fuori la capacità di saper gestire il momento ed esaltarsi»