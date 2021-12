Galante: «Al Milan serve assolutamente un difensore, vi dico»

Galante ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole sul mercato del Milan

«Il mercato potrà essere molto importante. Un difensore anche numericamente serve. Non mi permetterei di suggerire nomi ma un profilo sì, anche se Maldini e Massara sanno benissimo cosa dover fare. Parlo da ex difensore e direttore sportivo: punterei su un centrale che già conosca la Serie A, magari esperto, meglio ancora se italiano. Chi arriverà dovrà giocare tante partite dato che al centro sono sostanzialmente in tre per due maglie. Per un difensore il periodo di adattamento è più che mai necessario: occorre inserirsi in meccanismi precisi, conoscere la lingua per guidare i compagni di reparto. Vale di meno per gli attaccanti, che si muovono più di istinto».