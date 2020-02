Gabbia: «Voglio fare una carriera importante al Milan»

Gabbia ha parlato del suo futuro e quali saranno gli obiettivi da proseguire nel breve e lungo periodo: Milan sempre in testa

Ecco le parole di Gabbia ai microfoni di SkySport in merito al Milan e quello che si aspetta dal suo futuro.

«Ho realizzato bene quello che è successo, sono molto felice ma sono anche molto focalizzato sul futuro. Cerco di tenere i piedi ben saldi per terra e guardo avanti. Sono felice ma soprattutto focalizzato sul futuro. Ringrazio tutti quelli che hanno speso del tempo per mandarmi un messaggio positivo. Tutto questo per me è un sogno che si realizza, voglio fare una carriera importantissima al Milan ma penso ad allenamento dopo allenamento senza sbilanciarmi sul futuro»