Gabbia sul ritiro: «E’ un occasione per fare gruppo e ci troviamo bene». Le parole del difensore rossonero

Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine dell’amichevole contro l’Arsenal. Ecco le parole del difensore del Milan sul ritiro a Dubai:

«Un’occasione per fare gruppo e un’occasione per creare quella alchimia che comunque in questo gruppo già c’è. Fortunatamente siamo tanti giocatori che stanno insieme da tanto tempo. Ci troviamo bene, siamo concentrati e focalizzati sul lavoro. Sicuramente i carichi sono diversi ma miglioriamo per essere nelle migliori condizioni a gennaio».