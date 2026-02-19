Connect with us

Gabbia a TeleLombardia: «Dobbiamo pensare che siano due punti persi. Su Maignan dico…»

Published

2 ore ago

on

By

Gabbia

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Como a San Siro: le dichiarazioni del difensore

Intervenuto a TeleLombardia, Matteo Gabbia ha commentato così il pareggio contro il Como a San Siro:

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Quando non vinciamo una partita abbiamo l’obbligo di pensare che siano due punti persi perché potevamo fare meglio. Di conseguenza adesso è inutile continuare a rimanere attaccati a questa partita: dobbiamo analizzare quello che potevamo fare meglio e domenica tornare alla vittoria che è la cosa più importante. Onestamente noi guardiamo sempre e solo a noi stessi. Questi sono discorsi che fate voi fuori: noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo vincere tutte le partite che andiamo ad affrontare. Noi continuiamo a guardare noi stessi e cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare a fine anno senza nessun tipo di rimpianto, dando il 100% come stiamo facendo. Dobbiamo avere calma, lucidità e fiducia. Errore Maignan? Mike è un portiere fenomenale, è il nostro leader e il nostro capitano. Penso che un errore lo facciano tutti e non dobbiamo focalizzarci su questa cosa. Potevamo recuperare la partita dopo, non abbiamo completato la rimonta ma sono assolutamente tranquillo per Mike che è un campionissimo. Tornerà a fare i miracoli a cui ci ha abituato come sempre».

