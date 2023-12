Gabbia Milan, lavori in corso per il ritorno anticipato: la situazione

Matteo Gabbia potrebbe davvero tornare al Milan nella sessione invernale di calciomercato: le ultime sulla trattativa

L’emergenza infortuni nel reparto difensivo spingono il calciomercato Milan ad accelerare i tempi per l’arrivo di un difensore: i rossoneri fanno sul serio per Matteo Gabbia. Il centrale classe ’99 in estate si è trasferito in prestito al Villarreal.

A gennaio potrebbe però far già ritorno alla casa base, anticipandolo di qualche mese. Come riferisce il giornalista Matteo Moretto, i dirigenti rossoneri sono già al lavoro per far rientrare il calciatore dal club spagnolo.