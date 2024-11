Gabbia rientra in Milan Juve: arriva la conferma sul difensore. E’ pienamente recuperato e sarà presente a San Siro per il big match

Gabbia è pronto a tornare in campo. Il difensore, come svelato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, tornerà a disposizione di Fonseca per Milan Juve.

Gabbia, dopo un mese di infortunio muscolare, è pienamente recuperato e sarà presente a San Siro per il big match contro i bianconeri. Resta da capire se sarà titolare o meno.