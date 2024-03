Gabbia Milan, definito il futuro del centrale: resterà ma avrà un nuovo ruolo. Ecco quale: tutti i dettagli

Il Milan ha praticamente deciso il futuro di Matteo Gabbia, difensore rientrato con sei mesi d’anticipo dal prestito annuale al Villarreal per far fronte all’emergenza in difesa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il club avrebbe deciso di tenerlo in rosa anche per la prossima stagione ma con una leggera variazione nel ruolo: resterà sì, ma avrà un ruolo di alternativa rispetto a quanto visto in questi mesi.