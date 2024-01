Gabbia e quel déja-vu Kalulu: L’INTRECCIO con il 2022 dal sapore Scudetto. Così ha cambiato il mercato

Il Milan ha dovuto tamponare le assenze in difesa con il ritorno di Gabbia. Il centrale ha avuto un buon impatto e quel déja-vu Kalulu..

Che impatto! L’emergenza in difesa ha fatto sì che il Milan si trovasse senza i due titolari di ruolo come centrali di difesa, Tomori e Thiaw, e Kalulu, arrivando anche a promuovere Simic dalla Primavera o adattare Theo Hernandez le volte che è mancato anche Kjaer. Così fino a gennaio.

Poi è arrivata la mano dal calciomercato: Gabbia richiamato da prestito e l’idea di prendere un ulteriore difensore per il quale il club è a lavoro in questi giorni.

Il ritorno dell’ex Villarreal ha fatto storcere il naso ai più scettici. Altri invece hanno puntato sul fatto che conoscesse già gli attuali compagni e il modo di lavorare di Pioli. La risposta l’ha data il campo. Sono arrivate due vittorie consecutive contro Roma e Udinese e un ko contro l’Atalanta. Se contro i bergamaschi è uscito per infortunio, contro i giallorossi e bianconeri sono arrivate prestazioni di tutto rispetto: Lukaku annullato e più di un salvataggio decisivo ad evitare il peggio. C’è poi un intreccio che fa drizzare le antenne ai più romantici:

anche nell’anno dello scudetto il Milan fu costretto a tamponare l’emergenza in difesa a causa del grave infortunio di Kjaer e l’assenza per un mese di Tomori. Lì si scelse di non intervenire valorizzando Kalulu e formando a tratti quella coppia proprio con Gabbia che non fece rimpiangere chi stavano sostituendo.

La speranza è che proprio Gabbia schierato al fianco di Kjaer o all’occorrenza in coppia con chi già c’è o con un ulteriore rinforzo dal mercato, possa aiutare a ridare al Milan quella solidità che nel 2021-22 portò al successo. I tifosi e tutto l’ambiente se lo augurano, i numeri fanno già sognare.