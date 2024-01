Gabbia a Dazn: «Stimolante il duello con Lukaku. Questa vittoria può darci il giusto slancio»

Matteo Gabbia ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Milan contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni post gara

DUELLO CON LUKAKU – «È stato divertente, stimolante, è un avversario molto forte in una partita importante e in uno stadio sold out. La vittoria può darci il giusto slancio per il prosieguo di stagione».

SISTEMA DI GIOCO – «Sono abituato a giocare con questa tipologia. Devo migliorare alcune lacune che ho per soffrire meno alcune possibilità che si creano in campo. Come giochiamo qui al Milan mi trovo bene, ma mi è servito anche giocare in Spagna».

COLPO DI TESTA IN AREA – «L’ho presa di faccia piena. Ho perso il contatto con la palla, ero deconcentrato perché stavo facendo un blocco per favorire Giroud».

SPOGLIATOIO – «Anche nei mesi fuori ho sempre sentito molto i ragazzi, ho un rapporto di amicizia. Mi aspettavo un gruppo solido, anche davanti a difficoltà evidenti. I ragazzi sono fantastici, anche chi è arrivato nuovo mi ha fatto una bella impressione».