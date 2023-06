Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso è stato fissato un summit con il Wolfsburg per Vranckx

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sul tavolo ci sarà anche il futuro di Rebic che piace a tedeschi e in particolare al tecnico Kovac con il quale ha condiviso l’esperienza all’Eintracht Francoforte.