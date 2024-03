Futuro Pioli Milan, dipenderà tutto dall’Europa League: possibile SCENARIO a sorpresa. Le parole ESCLUSIVE di Paganini

Paolo Paganini ha parlato in esclusiva a Milannews24.com del futuro di Stefano Pioli e di un possibile scenario a sorpresa. Ecco le parole del noto giornalista Rai:

PAROLE – «Per me Pioli deve essere elogiato per la stagione che sta facendo. Il Milan è secondo in classifica ed è in corsa per l’Europa League e va considerato che il tecnico rossonero ha lavorato in un clima non proprio disteso perché all’inizio era stato criticato per i tanti giocatori infortunati, poi la sconfitta nel Derby e l’eliminazione dalla Champions. Ha dimostrato comunque di saper tenere il gruppo e adesso, che siamo nel pieno della stagione, il Milan si trova in una situazione favorevole sia in campionato che in Europa League. Il ciclo Pioli per me non è finito e sta dimostrando di essere un grande allenatore. Dipenderà dai risultati? Questo discorso vale per Pioli, come per Allegri e per altri allenatori. I conti si fanno alla fine ma in questo momento il tecnico rossonero sta dimostrando di aver tenuto una squadra a livelli importanti, considerando che l’Inter ha fatto un campionato assestante, sia in Italia che in Europa».

