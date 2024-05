Futuro Pioli Milan, CLAMOROSA indiscrezione: l’ha confidato all’agente, vuole andare lì

Futuro Pioli-Milan, l’ex tecnico rossonero l’ha confidato all’agente Giuffrida: il sogno è la Premier League

Come riferito da Tuttosport, Stefano Pioli, ormai ex tecnico del Milan, ha deciso di non prendere nessun anno sabbatico in vista della prossima stagione. L’italiano è stato accostato in Serie A a Napoli, Atalanta e Bologna, ma il suo sogno sarebbe un altro.

Pioli avrebbe infatti confidato all’agente Giuffrida di voler andare in Premier League: le prossime settimane saranno decisive in questo senso. L’emiliano ha le idee chiare.