Futuro Pioli Milan, aumentano le chances per la conferma! Questi QUATTRO fattori che saranno determinanti. Le ultime sul mister rossonero

La fine della stagione 2023/2024 sarà determinante per il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera anche se, con gli ultimi risultati positivi, sono aumentate le possibilità di una conferma del mister rispetto a qualche mese fa.

Come riportato da Daniele Longo, il futuro di Pioli passa sarà determinato da questi 4 fattori: il primo è il mantenimento del secondo posto in campionato. Decisivo sarà anche il percorso in Europa League e la soluzione ai tanti infortuni che ha costellato la prima parte di stagione del Milan. Ultima, ma non per importanza, trovare un’alternativa adeguata al tecnico toscano su cui puntare.