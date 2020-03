Futuro Pioli, da Gazidis una conferma che sa di addio: ecco perché

Nonostante le dichiarazioni di Gazidis in seguito al congedo di Boban, il futuro del tecnico Pioli resta comunque in bilico

A seguito della sconfitta casalinga subita ai danni del Genoa, di fatto il futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera non appare così scontata nonostante negli ultimi giorni il tecnico abbia incassato a più riprese la fiducia della società. Una panchina traballante in tempi non sospetti, ossia dal momento in cui l’ex dirigente Zvonimir Boban ha di fatto ufficializzato i contatti tra la proprietà, nella persona di Ivan Gazidis, e Ralf Rangnick.

La posizione del tecnico appare definitivamente compromessa ancor prima del termine della stagione, nonostante le rassicurazioni dell’ AD alla vigilia di Milan-Genoa. Il tecnico, individuato come traghettatore esattamente un girone fa, è destinato a condurre una barca ormai alla deriva della propria navigazione in attesa del prossimo timoniere.