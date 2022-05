Laura Fusetti ha parlato ai canali ufficiali del club, nel post partita di Inter Milan femminile, le parole dell’allenatore rossonero

Laura Fusetti ha parlato ai canali ufficiali del club, nel post partita di Inter Milan femminile, le parole dell’allenatore rossonero:

«Fare 100 presenze nel giorno del derby è sempre un’emozione speciale soprattutto se la partita finisce 3-0. I derby non sono partite comuni volevamo fare bene, volevamo riscattarci dall’ultima partita di campionato, sono felicissima di come abbiamo giocato di come è andata la partita e di aver festeggiato le 100 presenze. è un onore immenso speravo di arrivarci perchè sono 4 anni che sono al Milan e sono onorata di poter indossare questa maglia, questi colori è bellissimo per me esssere la prima a poter arrivare a questo traguardo»

DERBY – «Volevamo riscattarci, far vedere che non siamo finiti e che nonostante i gol presi contro la Juve avevamo voglia di far bene e dimostrare il nostro valore. Il derby sono partite a se siamo partite subito con la voglia di far bene di aiutarci e si è visto»