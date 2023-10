Furlani a Sky: «Mercato? Si è dormito poco. 5 anni fa situazione finanziaria disastrosa, saremo disciplinati»

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky prima del match di Champions contro il Borussia Dortmund

EMOZIONI DA EX TIFOSO – «Non direi ex tifoso ma tifoso ancora. Sono grandi emozioni, questo è un grandissimo stadio. Per me è una grande fortuna essere in questo ruolo ma anche un grande senso di responsabilità»

AVANTI CON SAN DONATO PER LO STADIO – «Assolutamente. È da 5 anni che sono coinvolto che ci battiamo per avere uno stadio competitivo a livello europeo. Vai in giro e impari dagli altri per implementare. Stiamo andando avanti col progetto San Donato e speriamo sia una grande realtà»

ESTATE DI MERCATO – «Si è dormito poco per buone ragioni. C’è un gruppo di lavoro, lavoriamo bene a Casa Milan, con lo staff tecnico, la chiave è prendere decisioni di gruppo. Per ora tutto bene ma vedremo a giugno».

BILANCIO – «5 anni fa il Milan si trovava in una situazione finanziaria disastrosa. Non vogliamo che si ripeta quindi saremo sempre disciplinati»