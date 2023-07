Fresneda Milan, resta viva la speranza rossonera: c’è una novità per quanto riguarda il futuro del giovane terzino

Arrivano significative novità per quanto riguarda il futuro di Ivan Fresneda, giovane terzino di proprietà del Real Valladolid e che ha attirato su di sé gli occhi di tante big tra cui il Milan.

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter il Bournemouth, uno dei club interessati allo spagnolo, non starebbe al momento lavorando su questo profilo. C’è ancora speranza per i rossoneri.