Frattesi all’Inter, Carnevali svela: «C’erano anche altri club ma…»

Frattesi all’Inter, Carnevali svela alcuni retroscena sull’ex obiettivo del Milan: «C’erano anche altri club ma…»

Giovanni Carnevali è intervenuto nel corso di Calcio Totale. Di seguito le sue parole su Frattesi, ex obiettivo di mercato del Milan.

CARNEVALI – «Anche quest’anno festeggiamo una vendita importante, quella di Frattesi. Una trattativa abbastanza lunga, con diverse società interessate a lui. Alla fine, abbiamo dato a lui la possibilità di approdare in un grande club mentre noi possiamo fare investimenti importanti portando avanti la politica dei giovani, soprattutto italiani, in questo che sarà il nostro undicesimo anno in Serie A»