Ordine spiega: «Ibrahimovic non farà ribaltoni tecnici. Oggi...»

Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, è sicuro che Zlatan Ibrahimovic non promuoverà particolari ribaltoni tecnici

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha parlato così dell’impatto di Zlatan Ibrahimovic nel mondo Milan:

«Che la panchina di Pioli sia uscita, dalla mancanza qualificazione in Champions League, indebolita è tutto da dimostrare. E lo capiremo già oggi se a Milanello si presenterà Zlatan Ibrahimovic. Basteranno le sue prime parole rivolte allo spogliatoio oltre che al tecnico per intuire che lo svedese non ha una grande voglia di debuttare tagliando teste e promuovendo ribaltoni tecnici».