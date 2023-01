Francia, Lloris lascia. Maignan pronto a raccogliere l’eredità

Hugo Lloris in un’intervista rilasciata a L’Equipe ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale. Maignan pronto a raccogliere l’eredità

Hugo Lloris in un’intervista rilasciata a L’Equipe ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale:

«Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano. Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la Francia non è di nessuno, e tutti abbiamo modo di verificare che sia così. Io per primo penso che dietro la squadra è pronta per continuare e c’è anche un portiere pronto«»

Ora toccherà a Maignan raccoglierne l’eredità.